台風15号は5日夜遅くにかけて東海や関東地方の太平洋沿岸を東に進んで、温帯低気圧に変わる見込みです。台風が上陸した近畿のほか、台風が接近している東海や関東などで雨が強まっています。東海や関東などで線状降水帯が発生する恐れがあり、24時間に予想される雨の量は関東甲信地方で300mm、東海地方で200mm、また東京都心でも150mmと大雨が予想されています。線状降水帯が発生した場合はさらに雨量が増える恐れがあり、交通機関