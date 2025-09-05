ファミリーマートの人気商品『極旨黒豚まん』に、発売7年目で初となる新フレーバー『極旨黒豚まんカレー』が登場する。価格は223円（税抜）で、2025年9月9日から全国の約1万6300店舗で数量限定販売される。【写真】スパイスが美味しすぎる黒豚まん中心のコク深いカレーソース…実物はこんな感じ！『極旨黒豚まん』は2019年の発売以来、累計販売数7000万食を突破した看板商品で、2025年1月には第82回「ジャパン・フード・セレク