台風15号は、けさ和歌山県に再上陸し、午前11時には三重県付近を東北東に進んでいるとみられます。今夜にかけて東海や関東に再接近する見通しで、気象庁は東日本から北日本では土砂災害や河川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。JR静岡駅から中継です。この時間は粒の小さな雨が勢いよく降りつけています。駅から南側に見た空がだんだんと暗くなってきていて、10〜20分という短いスパンで雨が強弱を繰り返していると