気象台は、午前11時43分に、大雨警報（土砂災害）を静岡市南部、静岡市北部、浜松市北部、富士宮市、磐田市、御前崎市、菊川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・静岡市南部、静岡市北部、浜松市北部、富士宮市、磐田市、御前崎市などに発表 5日11:43時点静岡県では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、5日昼過ぎまで河川の増