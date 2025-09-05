台風15号は、けさ和歌山県に再上陸し、午前11時には三重県付近を東北東に進んでいるとみられます。今夜にかけて東海や関東に再接近する見通しで、気象庁は東日本から北日本では土砂災害や河川の氾濫などに厳重に警戒するよう呼びかけています。和歌山県串本町から中継です。きのうの夕方ごろからこちらで取材を続けていますが、昨夜は激しい雨が降り、午前8時ごろからは体を持っていかれそうな強い風が時折吹いていました。JR西日