中野洋昌氏＝昨年11月中野洋昌国土交通相は5日の閣議後記者会見で、国際線の機長が飲酒し3便に遅れを出した日航に対し「社員一人一人に安全意識が徹底されていないと言わざるを得ず、大変遺憾だ」と述べた。日航ジャンボ機墜落事故から40年の節目にもかかわらず、飲酒問題を繰り返していると批判した。日航では8月下旬、ハワイ発便の機長が乗務前日に飲酒し、3便が最大18時間以上遅れた。中野氏は、過去の飲酒問題を踏まえて同