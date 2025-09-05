稽古総見で汗を流す大の里（右）＝両国国技館（代表撮影）大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）に向けた横綱審議委員会による稽古総見が5日、国技館内の相撲教習所で行われ、初めて東の正横綱で臨む大の里は、2横綱1大関の申し合いで3勝8敗と精彩を欠いた。左足親指のけがで先場所を途中休場した横綱豊昇龍は、13勝6敗と復調ぶりをアピールした。大関昇進に挑む関脇若隆景は体調不良で欠席した。大関琴桜は14番で6勝8敗。初土