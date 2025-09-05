音楽ユニットRepezen Foxx（レペゼンフォックス）の元メンバー「DJ脇」ことWAKIが、5日までにYouTubeチャンネルを更新。同ユニットの解散ライブや、再結成などについて言及した。同ユニットは2025年12月31日にみずほPayPayドーム福岡で解散ライブを開催することを発表。当初、元メンバーらは複雑な思いや、ライブ出演をためらう気持ちを明かしていたが、WAKIは「今年の年末にレペゼンの5人が超久しぶりにライブをやるということで