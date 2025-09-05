吉本新喜劇の西川忠志（57）が、5日までにインスタグラムを更新。番組収録で父きよし、妹かの子と共演した写真をアップした。「BSよしもと『ジモトのチカラ』に出演させていただきまして『吉本新喜劇座員総選挙2025・今夜開票！』（5日）と、28日19時30分イエスシアターにて開演の『2025吉本新喜劇の顔・西川忠志愛されオジになりたい〜小さなことからコツコツと〜歌って踊る新喜劇』の宣伝をさせていただきました」「木曜日の司