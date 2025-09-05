中国国家国際発展協力署の情報によると、中国政府は9月4日、アフガニスタンの要請を受け、同国に5000万元（約10億4000万円）相当の地震災害緊急人道支援を提供することを決定しました。支援物資には、テント、毛布、食品などの、被災地で緊急に必要とされる物資が含まれています。アフガニスタン北東部のヒンドゥークシュ山脈地域で現地時間8月31日、マグニチュード6．1の地震が発生しました。9月2日には、アフガニスタン東部で再