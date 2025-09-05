台風15号の大雨の影響で一部運転を見合わせていた東海道新幹線は、全区間での運転を再開しました。【映像】東海道新幹線の運行状況JR東海によりますと、雨量の規制値が下回り最終的な安全確認が取れたため、午前11時半に順次運転を再開したということです。駅によっては、運転再開が遅くなることがあるとしています。（ANNニュース）