バイデン前米大統領＝1月（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米NBCテレビは4日、バイデン前大統領（82）が最近、皮膚がんを切除する手術を受けたと報じた。バイデン氏の広報担当者が確認した。具体的な時期は不明だが、順調に回復中だとしている。在任中の2023年にも皮膚がんが判明し除去していた。バイデン氏の事務所は今年5月、前立腺がんと診断され、骨に転移していると発表した。NBCによると、8月末に東部デラウェア州