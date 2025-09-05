お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が5日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。石破茂首相が追加の経済対策として、自民党、公明党の参院選公約だった国民一律2万円給付案に所得制限をつける方向で検討しているとのニュースをめぐり、「とりあえず」の「給付で、『何かやった』という感じなられても困る」と苦言を呈した。石破おろしの政局よりも、政策を進めてほしいとの声も多く上がる中、