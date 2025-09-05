動画を見せたり、ゲームをしたりとついデジタルに頼りがちな、子どもとのおうち時間。できればデジタルデバイスに頼らず、簡単な工作などのアナログな遊びを楽しんでもらいたいもの。そんなときは「ペーパーシアター」の出番！ 年⻑の娘と体験会に行ってきました。「ペーパーシアター」とはどんなもの？「ペーパーシアター」とは、レーザーで精密にカットされている色紙や木を重ね合わせて作り上げるクラフトキットのこと。