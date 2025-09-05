神戸市長選（10月12日告示、26日投開票）に無所属で立候補を表明しているニュース分析社長社長の木島洋嗣氏（50）が4日、市内で会見を開き、水道・電気料金の負担軽減などの公約を発表するとともにタワーマンション規制撤廃などの考えを明らかにした。会見を開き、公約を発表した木島洋嗣氏（2025年9月4日午後、神戸市役所）木島氏は東京都出身。上智大学経済学部を卒業後、リクルートに勤務。現在はニュース分析会社社長を務