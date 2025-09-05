ドル円一時148.08円まで下落、日本資産に買い戻し米雇用統計を前にドル売りも 日本資産に買い戻しの動き。円は上昇しドル円は一時148.08円付近まで下落した。日経平均は一時600円超上昇、債券価格も上昇している。 きょう発表された日本7月の実質賃金が予想外のプラスとなったことで日銀の利上げ観測が再浮上。トランプ米大統領が日本車関税引き下げの大統領令に署名したことが好感されており日経平均は大幅高。日本10年債