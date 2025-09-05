東海道新幹線は、きょう午前、豊橋駅から三河安城駅間で降っている雨が規制値を超えたとして、下りは東京駅から名古屋駅の間で、上りは新大阪駅から静岡駅の間で一時、運転を見合わせていました。JR東海によりますと、午前11時半ごろ、現地の雨の勢いが弱まってきたとして順次、運転を再開させたということです。一方、天候によっては今後も遅れや運転見合わせが発生する可能性があるとしていて、JR東海は、最新の運転状況はホーム