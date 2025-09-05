タレントの千秋が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。株式会社SHOW-GUNの専務取締役に就任したきっかけを明かした。千秋は今年4月、同社の専務取締役に就任したことを発表。同社はテレビ・ラジオコマーシャルやライブイベント、企業プロモーション事業を展開する企業で、この日は取締役副社長のマッコイ斉藤氏とともに出演した。千秋が専務取締役に就任したいきさつとして、マッコイ氏は