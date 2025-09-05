気象台は、午前11時37分に、大雨警報（浸水害）を小山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・小山市に発表 5日11:37時点南部では、5日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■小山市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日夕方にかけて警戒1時間最大雨量20mmピーク時間5日夕方