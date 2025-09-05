三井住友フィナンシャルグループとSBIホールディングスは、今年6月に発表していた資産運用サービスを手掛ける会社の設立が完了したと発表しました。今回設立された個人向けの資産運用サービスを手がける会社には、両グループ傘下のSMBC日興証券やSBI証券などが出資します。三井住友が運営する金融サービス「Olive」を通じ、来年の春から資産運用の助言を行うサービスを開始するということです。24時間対応可能なAIチャット機能やビ