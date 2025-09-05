今後の台風15号の進路や大雨の予想です。5日未明、高知県に上陸した台風15号は、紀伊半島付近にあって、東寄りに進んでいます。このあと、夕方にかけて、東海から関東の沿岸を進み、5日夜には関東の東へ抜ける見通しです。台風に伴う活発な雨雲が東日本に広がっていて、台風から離れた東北でも雨雲の発達している所があります。活発な雨雲は、このあと東へ移動し、夕方にかけて、東海や関東を中心に、雷を伴った非常に激しい雨や猛