気象台は、午前11時26分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を湖西市に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を掛川市、袋井市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・湖西市に発表 5日11:26時点伊豆、西部では、5日夕方まで土砂災害に警戒してください。西部では、5日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。東部では、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜松市