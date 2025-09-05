閣議に臨む鈴木法相＝5日午前、首相官邸自民党麻生派の鈴木馨祐法相は5日、総裁選の前倒しを要求する意向を自身のブログで表明した。「党の信頼回復のためにも党が一致結束してゼロから出直すことが必要だ」と言及した。閣僚からの前倒し要求が明らかになるのは初めて。一方、石破茂首相は日米関税交渉を巡る米大統領令署名を受け、首相続投方針に変わりがないかどうか記者団に問われ「別に関わりがあることではない」と応じ、続