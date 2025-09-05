ＤｅＮＡの山崎康晃投手が５日、自身のＸに新規投稿。「新幹線動かない動けーっ！！！」とつづった。ＤｅＮＡは前日までマツダスタジアムで広島３連戦を戦っており、この日は移動日なしで本拠地・横浜スタジアムでヤクルト戦が予定されている。東海道新幹線の上りは台風１５号の影響で午前１１時現在、新大阪−豊橋間で運転を見合わせている。時間的に山崎は新幹線に乗って移動中とみられ、思わぬアクシデントとなってしま