2日からの大雨による農作物の被害範囲が約980ヘクタールに及んでいることが県のまとめでわかりました。4日午後1時時点の県のまとめによりますと、2日からの大雨で北秋田市や三種町を中心に8つの市町村で水稲や大豆などが冠水被害を受けました。被害の規模はあわせて約980ヘクタールに及んでいます。ただ、まだ調査が進んでいない地域もあります。このほか、北秋田市では比内地鶏2,500羽が被害を受けています。住宅の浸