画像は講談社「ちいかわなんか小さくてかわいいやつ（７）」のページ（https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000402846）より 9月4日 公開 「ちいかわ」のXアカウントにて、ナガノ氏によるマンガ「ちいかわ」の最新話が9月4日に投稿された。 「草むしり5級」に合格したことを喜ぶちいかわとハチワレ。ポシェットの鎧さんは、そんな2人に“あるキャンディー”をプレゼントする