9月5日の『金曜ロードショー』（日本テレビ系）では、アニメーション映画『ペット2』が本編ノーカットで放送される。『ミニオンズ』シリーズや『SING／シング』を手がけたイルミネーションの大人気シリーズ第2弾として、ニューヨークを舞台に飼い主の留守中に街へ飛び出したペットたちの大冒険を描く本作は、個性豊かなキャラクターとテンポの良いストーリ&#