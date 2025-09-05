北中米ワールドカップ南米予選は現地時間4日、各地で第17節を開催した。ワールドカップストレートインの6か国が出揃った。新たにW杯出場権を獲得したのはウルグアイ代表、コロンビア代表、パラグアイ代表の3チーム。アルゼンチン代表、ブラジル代表、エクアドル代表とともに上位6チームに入ってW杯行きを決めた。ウルグアイは5大会連続15回目の出場で、コロンビアは2大会ぶり7回目の出場。パラグアイは決勝トーナメント1回戦の