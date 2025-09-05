バランシエンヌは4日、ファン投票による8月のクラブ月間MVPにFW高岡伶颯が選出されたことを発表した。高岡は8月6日にサウサンプトンからのレンタル移籍で加入。当初はリザーブチームでのプレーが見込まれていたが、同9日にフランス3部を戦うトップチームデビューを飾った。続く同15日の試合では2ゴールを奪って勝利に貢献していた。高岡はトップチームで8月のリーグ戦4試合に出場して2得点。活躍が認められてファン投票によ