ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ＝急速人気でストップ高。この日午前１０時ごろ、企業に向けた従業員の能力・行動測定のための３６０度評価ツール「ＧＲＯＷ３６０＋（グロー・サンロクマル・プラス）」を９月から提供開始すると発表した。従来の「ＧＲＯＷ３６０」と比べて使いやすさを追求し、複数の被評価者を一度に評価できる「並列評価機能」などを追加して運用負荷を大幅に