鮭川村の養鶏場でけさ、火災がありました。 けが人はいないということですが、現在も鎮火には至っておらず、消火活動が続けられています。 消防によりますと、きょう午前４時５７分ごろ「養鶏場のボイラー棟が燃えている」と従業員から１１９番通報がありました。 火災が発生したのは、鮭川村庭月の株式会社アイオイの養鶏場「三の平ファーム」のボイラーと堆肥を保管する建物です。 今のところけが人はおら