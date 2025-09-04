ラグジュアリーファッション界の巨匠デザイナー ジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）が死去した。享年91。9月4日、ブランドが公式に発表した。 【画像をもっと見る】 同氏についてはかねてより体調不良が報じられ、今年6月のミラノファッションウィークで「エンポリオ アルマーニ（Emporio Armani）」のショー直前に自宅療養中と発表されており、アルマーニ本人は不在だった。海外メディアでは9月のミラノファッションウ