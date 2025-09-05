5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数806、値下がり銘柄数518と、値上がりが優勢だった。 個別ではａｂｃがストップ高。ＳｈｉｎｗａＷｉｓｅＨｏｌｄｉｎｇｓは一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、ｒｏｂｏｔｈｏｍｅ、太洋基礎工業、佐田建設、イチケンなど92銘柄は年初来高値を更新。夢みつけ隊、ヤマトインターナショナル、ファインシンター、イメ&