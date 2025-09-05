この記事をまとめると ■スバルBRZに特別仕様車「STI Sport イエローエディション」が300台限定設定された ■ボディカラーとして「サンライズイエロー」を採用 ■そのほか内外装にさまざまな専用装備が付与されている 特別なイエローをまとったBRZを限定発売 ロングノーズショートデッキのプロポーションと、いまや貴重なFRの駆動レイアウトによりクルマ好きから絶大な支持を受けているスバルBRZ。2021年に登場した現行モデルは2