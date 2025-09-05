5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 67838 4.6 31500 ２. 日経Ｄインバ 11387 -21.98565 ３. 楽天Ｗブル951270.5 37340 ４. 日経ベア２8890 -12.6 210.3