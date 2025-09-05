日本ハムのソーセージが今年、発売から４０年を迎えた。これまでに累計２００億本以上を売り上げ、本場ドイツのあらびきソーセージを日本に根付かせた「立役者」といえる。年間８００億円の売り上げを誇る看板商品だが、少子高齢化が進む国内市場は縮小傾向にあり、海外市場の開拓が課題となっている。（北野浩暉）試食では１本丸ごと兵庫県小野市にある日本ハムの工場。シャウエッセンの約３割を製造する西日本最大の生産拠点