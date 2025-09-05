5日、林芳正官房長官は会見にて、日米関税交渉について「大統領令を米側による7月22日の日米間の合意の着実な実施として歓迎する」と述べた。【映像】5500億ドル投資について語る林官房長官トランプ大統領が自動車などへの25％の追加関税を従来の税率と合わせて15％に引き下げることなどを盛り込んだ大統領令に署名したと発表されたことを受けての「政府としての評価」を聞かれた林官房長官は以下のように述べた。「政府として