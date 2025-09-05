首相官邸に入る平将明氏＝昨年11月平将明デジタル相は5日の記者会見で、自民党麻生派を率いる麻生太郎最高顧問が総裁選前倒しに賛成を表明したことを巡り「派閥の領袖が発言して流れをつくると、党が先祖返りしてしまう」と批判した。