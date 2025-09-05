バレーボール男子はブルガリアに連勝バレーボール男子の世界選手権壮行試合「エムットマッチ2025 Powered by MUFG」が3日、東京・有明アリーナで行われ、日本が3-2（25-18、23-25、21-25、25-17、15-10）でブルガリアを下した。第1セットを先取しながら第2、第3セットを落とした日本だが、途中出場した若手が活躍。第4、第5セットをとって逆転し、前日に続いて2連勝とした。セットカウント1-2で後がなくなった第4セット、日本