お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（33）が、2025年9月2日にインスタグラムを更新。トレーニング中の動画を公開した。オラキオもそばでトレーニング西野さんはインスタグラムで、タンクトップ姿で12キロのダンベルを両手に持ち、苦しそうな表情でトレーニングに励む動画を公開。ダンベルを下ろした後は、肩の筋肉の仕上がりをチェックするようにポーズを取った。動画には、16キロ減の肉体改造が話題となっ