伊勢湾岸自動車道の一部区間で通行止めとなっていましたが、通行止めは解除されました。 ネクスコ中日本によると、雨の影響で、伊勢湾岸自動車道の豊田JCT～豊田東JCT（上下）で一時通行止めとなっていましたが、5日午後1時30分に通行止めは解除されました。