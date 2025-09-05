女子日本代表のＭＦ長谷川唯が所属するマンチェスターＣは、契約を２０２９年まで延長したと発表した。２０２４年１月に２０２７年までの契約を結んでいたが、今回さらに延長することとなった。現在２８歳の長谷川は、２０２２年８月にウェストハムからマンチェスターＣに完全移籍。中心選手として活躍し、移籍してから３シーズンではいずれもＰＦＡ年間ベストイレブンに選出されるほどの実績を残していた。