◆米大リーグアストロズ―ヤンキース（４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が４日（同５日）の敵地のアストロズ戦に「３番・ＤＨ」に座り、３個の四球を選んで２年連続４度目の１００四球となった。右肘屈筋けん炎での負傷者リストに入るまでは１０３試合に７３四球と１試合平均０・７１個だったが、復帰後は２７試合で２７個と急増中だ。復帰後の本塁打ペースが落ちてい