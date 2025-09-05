埼玉医科大総合医療センターの岡秀昭教授（50）が、SNSでの誹謗中傷に対して訴訟を起こし、得た慰謝料で増毛を行ったという文春オンラインの記事が話題を呼んでいる。【変わりすぎ!!】ハゲ→フサフサになった岡秀昭医師50歳の“最新ショット”を写真で見る「不毛な誹謗中傷との戦いを有毛に変える」慰謝料で増毛コロナ禍で医療現場の情報を発信していた岡教授は、毎日20件もの誹謗中傷を受けていた。中でも容姿への攻撃が3分の