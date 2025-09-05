埼玉医科大総合医療センターの岡秀昭教授（50）は、コロナ禍の医療現場の状況を伝えるため、病院の要請でメディア出演やSNSでの情報発信を始めた。しかし、そのことがきっかけで無数の誹謗中傷に苦しめられることになった。【変わりすぎ!!】ハゲ→フサフサに大増毛した岡秀昭医師50歳の“最新ショット”を写真で見る「メディアの人間じゃないですから、そういう状況になってみるまでわかりませんでした」と岡教授は当時を振り返