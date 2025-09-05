台風による影響で大雨が降っているときに近づくと危険な場所について、東京都がXの公式アカウントで紹介してます。東京都は「台風の影響により、東京都内においても、短時間で大量の雨が降ることが見込まれます」とXに投稿。その上で「河川沿い、用水路、水はけの悪い場所などに注意し、近づかないようにしてください」「地下にある施設も水が流れこみやすいので避けましょう」と注意を呼び掛けています。このほか、東京都