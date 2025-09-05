ファミリーマートが、『PEANUTS』コミック誕生75周年記念し、「スヌーピー」の好物をモチーフにしたドーナツなどを揃えた「ファミマの特別コレクション」を開始！75年間の色々な年代の「スヌーピー」がデザインされたキャンペーン限定グッズも大集合します☆ ファミリーマート「スヌーピー」ファミマの特別コレクション  発売日：2025年9月9日（火）販売店舗：全国のファミリーマート約16,300店舗 ファミリー