スーパーなどで焼きそばを買うとだいたい粉末ソースがついてきますよね。これを使って作る焼きそばはもちろんうまい。だけど、あえてソースを使わず塩味で作りたくなったり、家にあるソースやスパイスを使って味付けをしたくなることもありますよね。だってそれもうまいから。しかしそうすると、粉末ソースが余ってしまうんだ。余ってしまった粉末ソースの使い道余ってしまったソースはもちろんソースとして他の料理にも使用可能。