ピンク色のツインテールにリボンとフリル満載のピンクの衣装、ネイルやランドセルまで全身ピンク色の小学生ギャル・りりぴちゃん（11）。小学生ギャルメディア『KOGYARU』の専属モデルとして活躍しながら、InstagramやYouTubeなどでも注目を集めている。しかし、届く声の中にはネガティブなものもあったという。【画像多数】「なんでそんなに細いの」と心配する声も…5歳からメイクを始めた“全身ピンク色”の小学生ギャル・りり