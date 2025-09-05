〈「妊娠しているから300万円を払え！」トイレは許可制、知人の前で犯されたことも…《裁判長も同情する“異例の事態”》19歳男性がDV彼女を殺害するまで（平成23年）〉から続く「1人でやった。些細なことで罵声を浴びせられ、我慢の限界を越えたため手にかけてしまった。申し訳ないことをした」【写真】この記事の写真を見る（2枚）平成23年、DVや窃盗の命令など恋人によるさまざまな嫌がらせに苦しんだ19歳の男性。やがて彼は